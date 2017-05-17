Никита Симонян: "Не думаю, что сборная Германии игнорирует Кубок конфедераций"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что отсутствие лидеров в составе сборной Германии на Кубке конфедераций не скажется на уровне интереса болельщиков к этой команде. На турнир не приедут защитник Жером Боатенг ("Бавария"), полузащитники Месут Езил ("Арсенал"), Тони Кроос ("Реал"), Сами Хедира ("Ювентус"), Марко Ройс ("Боруссия", Дортмунд), нападающий Томас Мюллер ("Бавария") и вратарь Мануэль Нойер ("Бавария").

– Можно понять тренера, который хочет просмотреть новых кандидатов, – цитирует ТАСС Симоняна. – Для него возможности игроков, которых он не вызвал, абсолютно ясны, поэтому он, наверное, хочет на таком серьезном турнире попробовать новых футболистов. Не думаю, что это игнорирование Кубка конфедераций.

Думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен. Нашего любителя футбола сложно понять, некоторые могут расстроиться отсутствием ряда игроков, а некоторые будут рады возможности посмотреть на будущих звезд футбола. Тренер комплектует команду, он же несет ответственность за результат.