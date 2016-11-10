Наставник сборной Австралии посетит жеребьевку Кубка конфедераций в Казани

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу посетит жеребьевку Кубка конфедераций-2017 в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе федерации футбола страны Дэйва Мэйсона. Состоится она 26 ноября, Австралия примет участие в турнире как обладатель Кубка Азии.

- Главный тренер национальной команды Анге Постекоглу, а также глава делегации Люк Кассерли посетят церемонию жеребьевки. Также в Казань приедут несколько человек из персонала федерации, - сказал Мэйсон.

Помимо Австралии, в турнире примут участие Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Португалия (чемпион Европы-2016), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ-2015) и Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016). Последний участник турнира определится по итогам Кубка африканских наций-2017.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.