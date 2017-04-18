Началось голосование по выбору девиза сборной России на Кубке конфедераций

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла голосование по выбору девиза восьми сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017. Как сообщает пресс-служба организации, болельщикам сборной России предложено выбрать из трех вариантов: "Будь верен своей команде!", "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!", "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!"

Голосование продлится до 2 мая, а лучшие девизы украсят официальные автобусы сборных России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Матчи Кубка Конфедераций-2017 пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.