16:54 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

На вокзалах во время Кубка конфедераций организуют отдельные входы для судей

0
0
0
0

На вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи к Кубку конфедераций-2017 организуют отдельные входы для судей, утверждает "Российская газета". Это будет сделано для того, чтобы они не подверглись несанкционированному воздействию после матчей.

Сообщается, что разделения пассажиропотока не планируется. Болельщики, как и все остальные пассажиры, будут проходить тщательный досмотр.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

https://rg.ru/2017/05/26/na-vokzalah-rf-organizuiut-otdelnye-vhody-dlia-sportivnyh-sudej.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий