На вокзалах во время Кубка конфедераций организуют отдельные входы для судей

На вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи к Кубку конфедераций-2017 организуют отдельные входы для судей, утверждает "Российская газета". Это будет сделано для того, чтобы они не подверглись несанкционированному воздействию после матчей.
Сообщается, что разделения пассажиропотока не планируется. Болельщики, как и все остальные пассажиры, будут проходить тщательный досмотр.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/05/26/na-vokzalah-rf-organizuiut-otdelnye-vhody-dlia-sportivnyh-sudej.html