На вокзалах во время Кубка конфедераций организуют отдельные входы для судей

На вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи к Кубку конфедераций-2017 организуют отдельные входы для судей, утверждает "Российская газета". Это будет сделано для того, чтобы они не подверглись несанкционированному воздействию после матчей.

Сообщается, что разделения пассажиропотока не планируется. Болельщики, как и все остальные пассажиры, будут проходить тщательный досмотр.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России