На территории, прилегающей к "Казань Арене", началось возведение временной инфраструктуры

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что на прилегающей к "Казань Арене" территории началось возведение временной инфраструктуры. Напомним, что стадион в Казани в 2017 году примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе полуфинал.

– В настоящее время на территории, прилегающей к стадиону "Казань Арена", началось возведение временной инфраструктуры, необходимой для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира, – приводит "Р-Спорт" слова Леонова. – Все работы ведутся согласно разработанной и утвержденной проектной документации. Все необходимые работы по реновации футбольного поля проведены под наблюдением представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018", завершены в прошлом году.

На Казань возложена задача реализовать программы "Волонтеры оргкомитета" и "Городские волонтеры". В марте 2016 года стартовала информационная кампания, в рамках которой прошли презентации предстоящих мероприятий и их волонтерской программы. На сегодняшний день стать волонтерами на чемпионате мира и Кубке конфедераций выразили готовность более 8 тысяч человек из России и других стран.