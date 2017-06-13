11:44 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

На станции "Воробьевы горы" открылась футбольная выставка, Забивака проехал в метро

На станции метро "Воробьевы горы" открылась футбольная выставка, посвященная Кубку конфедераций-2017, сообщает ТАСС. Основную часть экспозиции составляет представление участников турнира: комплекты формы команд, их история и достижения. Также на выставке представлено расписание турнира, талисман и официальный мяч. 

В рамках мероприятия талисман Кубка конфедераций и ЧМ-2018 волк Забивака проехал от станции "Воробьевы горы" до "Спортивной" и обратно. 

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4332243

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