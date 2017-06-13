На станции "Воробьевы горы" открылась футбольная выставка, Забивака проехал в метро

На станции метро "Воробьевы горы" открылась футбольная выставка, посвященная Кубку конфедераций-2017, сообщает ТАСС. Основную часть экспозиции составляет представление участников турнира: комплекты формы команд, их история и достижения. Также на выставке представлено расписание турнира, талисман и официальный мяч.

В рамках мероприятия талисман Кубка конфедераций и ЧМ-2018 волк Забивака проехал от станции "Воробьевы горы" до "Спортивной" и обратно.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Как купить билеты на Кубок конфедераций