На стадионах Кубка конфедераций-2017 будет организован раздельный сбор мусора

Раздельный сбор мусора будет осуществляться на всех четырех стадионах Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС. Данный проект является частью стратегии, разработанной ФИФА и оргкомитетом "Россия-2018". На данный момент раздельный сбор осуществлен только на московской "Открытие Арене".

- Проект по организации раздельного сбора отходов будет действовать на всех четырех аренах - в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге - посредством объединения отрасли, которая занимается переработкой отходов, - сказал руководитель управления по уборке и управлению отходами оргкомитета Андрей Абраменко. - Весной мы запустим этот проект в Казани. Это будет пилотный проект для арены, мы посмотрим, как там будет реагировать общественность и приходящие туда зрители.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве с 17 июня по 2 июля.