На новой арене в Петербурге полностью сняли газон

На новом стадионе в Санкт-Петербурге полностью снят газон. О его замене накануне сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Прежний газон после тестовых матчей получил много критики и нареканий. Причиной плохого состояния газона стало невыполнение правил его хранения, пока арена достраивалась.
Напомним, на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня нынешнего года.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты
стс911
igorx70 Кстати,кто знает почему на этом стадионе под травой был песок-газон вылетал большими кусками? бюджет был маленький, экономили на всем.
17:28
igorx70
Ну а теперь порвем всех в пляжный футбол!Кстати,кто знает почему на этом стадионе под травой был песок-газон вылетал большими кусками?
17:23
kot Begemot
Стоимость выброшенного на помойку после 2 матчей газона примерно 3 млн $. Это пенсия 15 тысяч человек. Нормально, ребята.
17:04
shpasic
нет газона - нет проблем!
16:52
стс911
до коле?
16:43