На новой арене в Петербурге полностью сняли газон

На новом стадионе в Санкт-Петербурге полностью снят газон. О его замене накануне сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Прежний газон после тестовых матчей получил много критики и нареканий. Причиной плохого состояния газона стало невыполнение правил его хранения, пока арена достраивалась.

Напомним, на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня нынешнего года.

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