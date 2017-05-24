На новой арене в Петербурге полностью сняли газон. ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:25 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

На новой арене в Петербурге полностью сняли газон

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На новом стадионе в Санкт-Петербурге полностью снят газон. О его замене накануне сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Прежний газон после тестовых матчей получил много критики и нареканий. Причиной плохого состояния газона стало невыполнение правил его хранения, пока арена достраивалась.

Напомним, на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня нынешнего года.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты

 

Минус травка

Публикация от Ellexin (@ellexin) Май 23 2017 в 10:23 PDT

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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стс911

igorx70 Кстати,кто знает почему на этом стадионе под травой был песок-газон вылетал большими кусками? бюджет был маленький, экономили на всем.

17:28

igorx70

Ну а теперь порвем всех в пляжный футбол!Кстати,кто знает почему на этом стадионе под травой был песок-газон вылетал большими кусками?

17:23

kot Begemot

Стоимость выброшенного на помойку после 2 матчей газона примерно 3 млн $. Это пенсия 15 тысяч человек. Нормально, ребята.

17:04

shpasic

нет газона - нет проблем!

16:52

стс911

до коле?

16:43