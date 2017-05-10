На матч Кубка конфедераций Мексика - Россия продана половина билетов

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов заявил, что почти половина билетов на матч Кубка конфедераций-2017 между Россией и Мексикой уже продана. Матч состоится 24 июня на "Казань Арене", которая вмещает больше 45 тысяч зрителей.

– Больше всего билетов куплено россиянами, из них много – казанцами и жителями ближайших по транспортной доступности городов, – цитирует "Реальное время" Леонова. – Динамика продаж хорошая, мы ожидаем, что "Казань Арена" соберет аншлаг, такого уровня турниры мы здесь еще никогда не проводили.

Напомним, что матч 29-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА станет тестовым в преддверии Кубка конфедераций. На игру болельщиков будут пускать бесплатно при предъявлении паспорта болельщика. Матч состоится 17 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи