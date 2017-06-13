На Кубок конфедераций выделено 262 поезда

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул заявил, что на данный момент болельщики не испытывают недостатка в билетах на поезда, которые будут перевозить их в города, где состоятся матчи Кубка конфедераций-2017. Он также добавил, что всего для фанатов выделено 262 поезда.

- Выделено 262 поезда, - отметил Асаул. - Они не идут через Москву, и можно ехать напрямую. На данный момент нет нехватки мест. Но если за сутки до матча вы сделаете запрос, то мест может не хватить. Мы максимально призываем оформлять билеты. Пока не было обращений, что кто-то не смог получить билет на поезд. Лучше подавать заявку заранее.

- Как будет организовано питание?

- Вагон-ресторан будет в каждом поезде. Питание будет предоставляться за дополнительную плату. Оно будет только в вагоне-ресторане. Отдельного питания к билету не предусмотрено. В вагонах будут объявления на двух языках. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //

Где и как купить билеты на Кубок конфедераций