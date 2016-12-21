На Кубок конфедераций-2017 будут продавать не больше 6 билетов в одни руки

Города-организаторы Кубка конфедераций-2017 продолжают подготовку к турниру, сообщает официальный сайт ФИФА. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи расмещена информация о предстоящем событии. В фирменном стиле городов-организаторов оформлены автобусы и троллейбусы, а также поезд "Сапсан" по маршрутам Москва – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Москва.

Каждый болельщик сможет купить до шести билетов на каждый матч. Максимальное число матчей – десять. Кроме того, будут предлагаться пакеты билетов на определенные стадионы для любителей футбола, которые хотят посмотреть все игры в конкретном городе. Единственным исключением станет Санкт-Петербург: пакеты билетов на матчи в этом городе не будут включать финал Кубка Конфедераций. Максимальное общее число билетов, на которые может претендовать одна группа заявителей, составляет 60 штук.

Билеты на матчи Кубка конфедераций-2017 уже продаются на сайте ФИФА. Билеты, приобретенные до 5 апреля 2017 года, будут доставляться бесплатно курьерскими службами с начала апреля. В конце апреля-начале мая 2017 года в городах-организаторах турнира начнут функционировать билетные центры ФИФА, в которых также можно будет приобрести билеты. Для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью будут предусмотрены билеты c особыми условиями доступа.