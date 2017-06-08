На Кубке конфедераций будет задействовано 84 автобуса и более 100 автомобилей

Начальник отдела маркетинговых мероприятий ФИФА Джей Нойхаус во время официальной передачи автомобилей для Кубка конфедераций-2017 рассказал, сколько машин будет использовать ФИФА на турнире.

– Кубок конфедераций – это очень интересный турнир. Я рад, что у нас налаженное партнерство с Hyundai и KIA, которые поддерживают все турниры, что мы проводим, и предоставляют транспорт, чтобы мы могли обеспечить гостей машинами, – сказал Нойхаус. – Всего мы планируем задействовать 84 автобуса и более 100 легковых автомобилей для гостей Кубка конфедераций. Мы с нетерпением ждем старта турнира, чтобы увидеть эти автомобили в деле. Интерес к этим соревнованиям в России подогревается, и сейчас все больше зрителей хотят увидеть этот турнир. Отлично, что люди из других стран узнают, насколько важно попасть на Кубок конфедераций. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)