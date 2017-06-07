На Кубке конфедераций-2017 в составе сборной России - всего девять человек с Euro-2016

Сегодня сборная России объявила состав команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Отметим, что на турнире в составе россиян сыграет всего девять человек, которые принимали участие в чемпионате Европы-2016.

Напомним, что российская команда не смогла выйти из группы В и набрала всего одно очко, сыграв вничью с Англией (1:1). После этого команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Из участников Euro-2016 в сборной остались:

вратари 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив").

защитники 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар");

полузащитники 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит").

нападающие 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар").

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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