На Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 будет среда, свободная от табака

ФИФА объявила о создании свободной от табачного дыма среды на объектах Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт федерации. В 1986 году ФИФА объявила борьбу с табаком и приняла решение не использовать рекламу табачных изделий.

- В рамках наших принципов социальной ответственности ФИФА запретила курение на чемпионатах мира начиная с 2002 года, чтобы уважать и защищать права человека, – сказал глава Департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному разнообразию Федерико Аддьеки. – Политика ФИФА гарантирует, что использовать табачную продукцию на турнирах можно только в специально отведенных зонах, если такие имеются в наличии, чтобы не причинять вред другим. Эта политика защищает право большинства посетителей, которые не являются курильщиками, дышать чистым воздухом без канцерогенов и других вредных веществ, содержащихся в табачном дыме и электронных сигаретах.

Создание среды, свободной от табачного дыма, на объектах и мероприятиях чемпионата мира – одно из важных направлений стратегии ЧМ-2018 в области устойчивого развития, – заявила директор Департамента устойчивого развития оргкомитета "Россия-2018" Милана Верхунова. – Для выполнения этой задачи мы активно взаимодействуем с ВОЗ, Министерством здравоохранения, экспертным сообществом, городами-организаторами, операторами стадионов, послами и болельщиками чемпионата, Российским футбольным союзом. Очень надеемся, что общими усилиями нам удастся внести свой вклад в снижение потребления табака в России.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.