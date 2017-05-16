На исполкоме РФС 22 мая обсудят подготовку к Кубку конфедераций-2017

22 мая, в Доме футбола пройдет очередное заседание исполкома РФС, которое начнется в 16.00 по московскому времени, информирует пресс-служба организации. Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

1. Об утверждении итогов Всероссийских спортивных соревнований по футболу спортивного сезона-2016/2017.

2. О ходе подготовки к Кубку конфедераций-2017.

3. Об утверждении регламентов Всероссийских спортивных соревнований по футболу спортивного сезона-2017/18:

– Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ;

– Кубок России по футболу;

– Соревнования по мини-футболу;

– Первенство России по футболу среди женских команд первого дивизиона на 2017 г.

4. О календарном плане подготовки и выступлений сборных команд России в 2017-2018 гг.

5. Утверждение итогов ежегодной премии РФС по итогам сезона-2016/2017.

6. О составе Бюро Исполкома и вице-президентах РФС.

7. О составах отдельных комитетов РФС.

8. О внеочередной Конференции РФС.

9. О приостановлении членства в РФС Общественной организации "Калужская областная федерация футбола".

10. Об утверждении отчета о выполнении сметы (бюджета) РФС за 2016 г., годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, аудиторского заключения за 2016 год.

11. О программе РФС по финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям на 2017 год.

12. Об утверждении целей и задач для подписания Контракта с ФИФА "Контракт согласованных целей".