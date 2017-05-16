На исполкоме РФС 22 мая обсудят подготовку к Кубку конфедераций-2017

22 мая, в Доме футбола пройдет очередное заседание исполкома РФС, которое начнется в 16.00 по московскому времени, информирует пресс-служба организации. Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:
1. Об утверждении итогов Всероссийских спортивных соревнований по футболу спортивного сезона-2016/2017.
2. О ходе подготовки к Кубку конфедераций-2017.
3. Об утверждении регламентов Всероссийских спортивных соревнований по футболу спортивного сезона-2017/18:
– Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ;
– Кубок России по футболу;
– Соревнования по мини-футболу;
– Первенство России по футболу среди женских команд первого дивизиона на 2017 г.
4. О календарном плане подготовки и выступлений сборных команд России в 2017-2018 гг.
5. Утверждение итогов ежегодной премии РФС по итогам сезона-2016/2017.
6. О составе Бюро Исполкома и вице-президентах РФС.
7. О составах отдельных комитетов РФС.
8. О внеочередной Конференции РФС.
9. О приостановлении членства в РФС Общественной организации "Калужская областная федерация футбола".
10. Об утверждении отчета о выполнении сметы (бюджета) РФС за 2016 г., годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, аудиторского заключения за 2016 год.
11. О программе РФС по финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям на 2017 год.
12. Об утверждении целей и задач для подписания Контракта с ФИФА "Контракт согласованных целей".