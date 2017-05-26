22:06 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

На арене "Санкт-Петербург" начали укладывать новый газон

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На стадионе Крестовского острова в Петербурге 26 мая начали укладывать рулонный газон. На работы должна уйти неделя, информирует "Фонтанка". Согласно источнику, "Зенит" участвует в оплате укладки нового газона.

Отмечается, что рулонное поле должно выдержать все четыре игры Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей?

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/05/26/123/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Если на "Открытии" поставили памятник Черенкову, то питерской арене надо бы поставить памятник Гомеру, Мильтону и Паниковскому. Как символ полной слепоты власти по отношению к происходящему беспределу.

22:22

rusfed 2.0

Дружественный Петербургу мэр Москвы предложил заменить газон на плитку. Быстро, качественно и можно после каждого матча перекладывать .

22:21

rusfed 2.0

Три поля выезжающих, три крыши раздвижные, газон рулонный заграничный... три газона - всё пропало!

22:16