На арене "Санкт-Петербург" начали укладывать новый газон

На стадионе Крестовского острова в Петербурге 26 мая начали укладывать рулонный газон. На работы должна уйти неделя, информирует "Фонтанка". Согласно источнику, "Зенит" участвует в оплате укладки нового газона.
Отмечается, что рулонное поле должно выдержать все четыре игры Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.
СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей?
Thomas_Boy_
Если на "Открытии" поставили памятник Черенкову, то питерской арене надо бы поставить памятник Гомеру, Мильтону и Паниковскому. Как символ полной слепоты власти по отношению к происходящему беспределу.
22:22
rusfed 2.0
Дружественный Петербургу мэр Москвы предложил заменить газон на плитку. Быстро, качественно и можно после каждого матча перекладывать .
22:21
rusfed 2.0
Три поля выезжающих, три крыши раздвижные, газон рулонный заграничный... три газона - всё пропало!
22:16