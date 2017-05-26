На арене "Санкт-Петербург" начали укладывать новый газон

На стадионе Крестовского острова в Петербурге 26 мая начали укладывать рулонный газон. На работы должна уйти неделя, информирует "Фонтанка". Согласно источнику, "Зенит" участвует в оплате укладки нового газона.

Отмечается, что рулонное поле должно выдержать все четыре игры Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей?