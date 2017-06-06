МВД во время Кубка конфедераций уделит особое внимание защите транспортных узлов

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев подчеркнул, что особое внимание во время проведения Кубка конфедераций-2017 будет уделяться охране аэропортов, вокзалов и других транспортных объектов.

Данный турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

- Основная нагрузка ляжет на гарнизоны городов, которые примут матчи. Кроме того, мы привлекаем отряды полиции из других субъектов РФ, - приводит ТАСС слова Гусева. - Особое внимание будет уделено защите транспортных узлов - аэропортов, вокзалов, других транспортных объектов.

При подготовке к Кубку конфедераций нами был обобщен опыт Олимпийских игр, Универсиады, чемпионатов мира и Европы по футболу. Были проанализированы как положительные стороны, так и недостатки. Мы прикладываем все усилия, чтобы турнир прошел в безопасных и комфортных условиях.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.