МВД согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола (ФИФА) продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года. Данный турнир пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

- Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МВД. - Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций - 2017 будет запрещен.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года" решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов Российской Федерации, принимающих Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России