МВД с 1 июня запретило использовать оружие в период проведения Кубка конфедераций-2017

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев сообщил о том, что ведомство запретило использование и ношение оружия в период проведения Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

- С 1 июня по 12 июля гражданам разрешено только хранить оружие, его переноска и ношение запрещены, - приводит ТАСС слова Гусева. - В случае выявления таких нарушений оружие будет изыматься и доставляться на хранение в органы внутренних дел. Это касается любых видов оружия. Исключение - только спортивное оружие и служебное оружие

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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