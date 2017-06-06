МВД рекомендовало запретить продажу алкоголя вблизи стадионов в дни игр Кубка конфедераций-2017

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев подчеркнул, что ведомство рекомендовало городам - организаторам Кубка конфедераций-2017 в дни проведения матчей запретить продажу алкогольной продукции в радиусе от 500 метров до 2 километров от стадиона, где будут проходить игры.

- Мы передали наши рекомендации, согласно которым в дни проведения матчей нужно приостановить продажу алкоголя в любой таре в непосредственной близости от объекта - в радиусе от 500 метров до двух километров от него, - приводит ТАСС слова Гусева. - Решения будут приниматься индивидуально на местах. Кроме того, любые напитки в стеклянной таре будут запрещены к проносу на территории стадионов и в фан-зоны.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.