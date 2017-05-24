МВД подтвердило гарантии безопасности при проведении Кубка конфедераций

МВД РФ подтвердило гарантии безопасности Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, данные Россией при подаче заявки на проведение турниров, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ. В городах, принимающих матчи Кубка конфедераций, помимо местных сил правопорядка будут работать отряды из регионов, которые через год примут матчи чемпионата мира.

- Гарантии Российской Федерации, данные на этапе подготовки заявки по проведению чемпионата мира, Кубка конфедераций 2017 года, будут выполнены, - говорится в сообщении. - В рамках данных обязательств на протяжении всего периода подготовки к проведению чемпионата мира и Кубка конфедераций осуществлялась проработка законодательной базы, направленной на обеспечение безопасности проводимых мероприятий. Введены нормы закона, позволяющие наложить запрет на посещение спортивных мероприятий в отношении наиболее злостных нарушителей общественного порядка.

Основная нагрузка по обеспечению безопасности проведения в Российской Федерации матчей Кубка конфедераций 2017 года ляжет на гарнизоны органов внутренних дел городов-организаторов. В целях получения практического опыта по охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении указанных мероприятий также будут привлечены небольшие сводные отряды полиции из других субъектов Российской Федерации, которым предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты