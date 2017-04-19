МВД на въезде в Россию будет вычислять нарушителей, прибывших на Кубок конфедераций и ЧМ-2018

МВД РФ на въезде в страну будет вычислять правонарушителей, которые приедут на Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции Ольгу Кириллову. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, чемпионат мира - с 14 июня по 15 июля 2018 года.

- Международное сотрудничество многогранно, - сказала Кириллова. - Можно говорить о пересечении границы. Всех это волнует - как поставить барьер еще на въезде. Мы хотим еще на въезде вычислять тех, кто в мире уже имеет "черную метку" о том, что пребывание этого человека на территории страны нежелательно.

Эта тема проговаривается и прорабатывается. И Россия в настоящее время в ходе подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Мы особенно озабочены тем, чтобы в рядах болельщиков к нам не приехали те, кто без симпатии относится к России.