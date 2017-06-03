16:15 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России на сборе в Австрии. На занятие он приехал на велосипеде. Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017.

После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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King's Bounty IIII

наш паралимпиец

16:46

ДЖИММ

главное чтоб ехал на седле....

16:37

ДЖИММ

))))

16:36

marksan

Из Москвы? На велосипеде в командировку?

16:36

баламошка

Наш олимпионик)

16:23