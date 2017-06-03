Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России на сборе в Австрии. На занятие он приехал на велосипеде. Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017.

После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).