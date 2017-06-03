Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России на сборе в Австрии. На занятие он приехал на велосипеде. Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017.
После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Президент РФС Виталий Мутко приехал на тренировку @TeamRussia на велосипеде! Виталий Леонтьевич в отличной спортивной форме! pic.twitter.com/YpBeOxHQK9– Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
- Виталий Мутко
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
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- Сборная Венгрии (футбол)
King's Bounty IIII
наш паралимпиец
16:46
ДЖИММ
главное чтоб ехал на седле....
16:37
ДЖИММ
))))
16:36
marksan
Из Москвы? На велосипеде в командировку?
16:36
баламошка
Наш олимпионик)
16:23