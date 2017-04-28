Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедераций

Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко планирует пригласить делегатов предстоящей конференции РФС на матч открытия Кубка конфедераций. Сегодня стало известно, что бюро исполкома РФС приняло решение созвать внеочередную конференцию организации 16 июня в Санкт-Петербурге.

- Я планирую пригласить делегатов на открытие Кубка конфедераций, - цитирует ТАСС Мутко. - На конференции планируем доизбрать председателя (судейского) комитета в состав исполкома, заслушаем ход подготовки к чемпионату мира. Будут обсуждаться чисто футбольные вопросы.