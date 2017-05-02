Мутко и Кондратьев получили паспорта болельщиков Кубка конфедераций-2017

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получили паспорта болельщиков для прохода на стадионы во время Кубка конфедераций-2017.

– Все очень быстро, оперативно, комфортно, поэтому всех приглашаю, – приводит ТАСС слова Мутко.

По словам заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрея Романкова, новый центр выдачи паспортов болельщиков будет пропускать порядка шести тысяч болельщиков в день.