Мутко еще раз вернулся к вопросу о телеправах на Кубок конфедераций

Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал понять, что вопрос о телеправах на трансляции матчей Кубка конфедераций-2017 еще не решен. Ранее сообщалось, что Россия уже купила права на показ турнира.

- Я не говорил ни о каком состоявшемся факте приобретения телеправ, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперниками России в групповом турнире станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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