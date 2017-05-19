Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков во время Кубка конфедераций

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 70 тысяч болельщиков ожидает столица на Кубке конфедераций. При этом мэр заметил, что для туристов вряд ли предоставят специальные скидки на культурно-развлекательную программу.

– На Кубок конфедераций, я думаю, их будет в районе 70 тысяч, – цитирует РИА "Новости" Собянина. – Москва с этим легко справится, с учетом того, что ежедневная миграция в столицу составляет порядка миллиона людей.

Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы – музеев мы вряд ли будем предоставлять. Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители.

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