 Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков во время Кубка конфедераций. ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:32 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков во время Кубка конфедераций

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 70 тысяч болельщиков ожидает столица на Кубке конфедераций. При этом мэр заметил, что для туристов вряд ли предоставят специальные скидки на культурно-развлекательную программу.

– На Кубок конфедераций, я думаю, их будет в районе 70 тысяч, – цитирует РИА "Новости" Собянина. – Москва с этим легко справится, с учетом того, что ежедневная миграция в столицу составляет порядка миллиона людей.

Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы – музеев мы вряд ли будем предоставлять. Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20170519/1494668434.html

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