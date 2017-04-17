Москва готова к проведению Кубка конфедераций

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев отметил, что город готов к проведению Кубка конфедераций. По его словам, во время турнира право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы получат болельщики с билетами на матчи, почти две тысячи волонтеров, а также аккредитованные лица и официальные представители ФИФА.

- Кубок конфедераций - генеральная репетиция чемпионата мира, - цитирует Гуляева сайт столичной мэрии. - Это знаковое событие в истории отечественного спорта. Сейчас практически все готово к проведению Кубка конфедераций, создана необходимая транспортная и спортивная инфраструктура. Москва подготовилась к приему болельщиков как из регионов, так и из-за рубежа.

Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, включая аэроэкспресс, будет действовать для всех этих категорий в течение четырех дней, пока в Москве будут проходить матчи Кубка конфедераций.