Московское метро будет полностью готово к Кубку конфедераций-2017 до 12 июня

Первый заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов сообщил, что к проведению Кубка конфедераций-2017 инфраструктура столичной подземки готова на 95 процентов. Все запланированные работы завершатся до 12 июня. Сотрудники метрополитена прошли курсы иностранного языка, изображения со схемами станций переведены на английский язык, подготовлена справочная информация на пяти языках.

- У нас как у метрополитена основная функция по перевозке болельщиков, - приводит сайт мэра Москвы слова Латыпова. - Есть у нас большой план, здесь более 300 мероприятий, которые мы провели к Кубку конфедераций. Общая готовность у нас 95 процентов, уже послезавтра будет 98, к концу недели мы будем полностью, на 100 процентов, готовы, все мероприятия будут реализованы.

В Москве пройдут 3 матча группового турнира Кубка конфедераций-2017: Камерун - Чили (18 июня), Россия - Португалия (21 июня), Чили - Австралия (25 июня), а также поединок за 3-е место турнира (2 июля).

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