17:51 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Миранчук – в старте сборной России на матч с Чили

3

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Чили. Отметим, что в стартовом составе команды по сравнению с игрой против Венгрии (3:0) произошло несколько изменений. С первых минут на поле появятся Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров, Игорь Смольников и Алексей Миранчук.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.

Россия: Акинфеев – Шишкин, Васин, Кудряшов – Самедов, Глушаков, Головин, Смольников – Миранчук – Смолов.

Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.

Россия - Чили. Все о матче сборной

3
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

zenit08

"Акинфеев – Шишкин, Васин, Кудряшов – Самедов, Глушаков, Головин, Смольников – Миранчук – Смолов". Это ж надо так по линиями разбить. Типа 3-4-1-1? 10 человек, вместо 11 с первых минут? В СЭ кретины... Сборная будет играть: 4-3-3 (4-5-1): Акинфеев - Комбаров, Васин, Кудряшов, Смольников - Шишкин, Глушаков, Миранчук - Головин, Смолов, Самедов.

18:15

Konstantin1987

Я о составе) Россия: Акинфеев – Шишкин, Васин, Кудряшов – Самедов, Глушаков, Головин, Смольников – Миранчук – Смолов.

18:11

Konstantin1987

10 человек в старте по списку...я так понял, Комбарова не хватает...

18:11