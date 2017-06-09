Миранчук – в старте сборной России на матч с Чили

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Чили. Отметим, что в стартовом составе команды по сравнению с игрой против Венгрии (3:0) произошло несколько изменений. С первых минут на поле появятся Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров, Игорь Смольников и Алексей Миранчук.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.

Россия: Акинфеев – Шишкин, Васин, Кудряшов – Самедов, Глушаков, Головин, Смольников – Миранчук – Смолов.

Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.

Россия - Чили. Все о матче сборной