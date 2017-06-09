Миранчук – в старте сборной России на матч с Чили

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Чили. Отметим, что в стартовом составе команды по сравнению с игрой против Венгрии (3:0) произошло несколько изменений. С первых минут на поле появятся Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров, Игорь Смольников и Алексей Миранчук.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.
Россия: Акинфеев – Шишкин, Васин, Кудряшов – Самедов, Глушаков, Головин, Смольников – Миранчук – Смолов.
Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.
Россия - Чили. Все о матче сборной
Состав! pic.twitter.com/eTYSjBv8db– Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2017 г.
- Дмитрий Комбаров
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Роман Шишкин
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
- Алексей Миранчук
zenit08
"Акинфеев – Шишкин, Васин, Кудряшов – Самедов, Глушаков, Головин, Смольников – Миранчук – Смолов". Это ж надо так по линиями разбить. Типа 3-4-1-1? 10 человек, вместо 11 с первых минут? В СЭ кретины... Сборная будет играть: 4-3-3 (4-5-1): Акинфеев - Комбаров, Васин, Кудряшов, Смольников - Шишкин, Глушаков, Миранчук - Головин, Смолов, Самедов.
18:15
Konstantin1987
Я о составе) Россия: Акинфеев – Шишкин, Васин, Кудряшов – Самедов, Глушаков, Головин, Смольников – Миранчук – Смолов.
18:11
Konstantin1987
10 человек в старте по списку...я так понял, Комбарова не хватает...
18:11