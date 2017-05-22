Михаил Гершкович: "Россия представит окончательную заявку на Кубок конфедераций 7 июня"

Член исполкома РФС Михаил Гершкович по окончании заседания отметил, что состав сборной России на Кубок конфедераций будет объявлен 7 июня, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Напомним, что сегодня главный тренер сборной Станислав Черчесов сократил список с 30 до 28 футболистов, которые отправятся на сбор в Австрию перед Кубком конфедераций-2017.

– Что сказал главный тренер сборной России на исполкоме?

– Станислав Саламович сказал, что они выезжают на сбор в Австрию, поедут 28 футболистов, - сказал Гершкович. - Фернандес и Дзагоев выбыли из состава из-за травм. 7 июня будет окончательная заявка на Кубок конфедераций.

– Рассматривался ли календарный план команды на 2017-2018 годы. Определили товарищеские матчи?

– Нет, не обсуждали. Это была общая картина, связанная со всеми сборными России. Был вопрос, сколько тренировочных сборов будет проводить каждый возраст и прочее.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом турнире сборная сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Дзагоев и Мариу Фернандес не помогут сборной на Кубке конфедераций-2017 //

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