Метро Санкт-Петербурга продлит работу в дни матчей Кубка конфедераций

Метро Санкт-Петербурга продлит работу в дни проведения матчей Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт ведомства.

"В ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня 2017 года станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут, кроме вестибюля 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Московская", а также вестибюлей станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская".

Вестибюль 2 станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23-00.

Обращаем внимание пассажиров на то, что в ночь с 17 на 18 июня и с 24 на 25 июня 2017 года ночной челнок между станциями "Адмиралтейская" и "Спортивная" ходить не будет.

В ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня 2017 года реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей производится до закрытия станций для входа пассажиров.

Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам", – говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Россия – Новая Зеландия (17 июня), а также игры Камерун – Австралия (22 июня), Новая Зеландия – Португалия (24 июня) и финал (2 июля).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Как купить билеты на Кубок конфедераций