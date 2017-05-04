Мэр Сочи гарантировал "беспрецедентные меры безопасности" на Кубке конфедераций

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что Кубок конфедераций-2017 пройдет при повышенных мерах безопасности. Сочинская арена "Фишт" примет три игры группового турнира и полуфинал.

- С гордостью могу сказать, что мы предпринимаем беспрецедентные меры безопасности в преддверии Кубка конфедераций, - цитирует welcome2018.com Пахомова. - Этому способствуют более 6 тысяч камер, стоит отметить добровольные народные дружины и казачество, которые также помогут охране общественного порядка. Вы знаете, что жители и гости в нашем городе гуляют до утра, и они могут не беспокоиться за свою сохранность.