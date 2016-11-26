18:27 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Мексика - соперник России по заключительному матчу группы на Кубке конфедераций-2017

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В ходе жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани определился второй соперник сборной России, которая возглавила группу A. Им стала сборная Мексики. Команды встретятся в третьем матче группового раунда – 24 июня в Казани.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

СССР/Россия – Мексика. История противостояния

Дата

Турнир

Город

Счет

28.05.1967

ТМ

Ленинград

2:0

03.03.1968

ТМ

Мехико

0:0

07.03.1968

ТМ

Леон

1:1

10.03.1968

ТМ

Мехико

0:0

26.02.1970

ТМ

Мехико

0:0

31.05.1970

ЧМ

Мехико

0:0

17.02.1971

ТМ

Гвадалахара

0:0

19.02.1971

ТМ

Мехико

0:0

19.08.1984

ТМ

Ленинград

3:0

19.02.1986

ТМ

Мехико

0:1

16.08.1992

ТМ

Москва

2:0

02.02.1994

ТМ

Окленд

4:1

12 матчей, +4=7-1, мячи 12-3
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