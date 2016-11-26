Мексика - соперник России по заключительному матчу группы на Кубке конфедераций-2017

В ходе жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани определился второй соперник сборной России, которая возглавила группу A. Им стала сборная Мексики. Команды встретятся в третьем матче группового раунда – 24 июня в Казани.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

СССР/Россия – Мексика. История противостояния