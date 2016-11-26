Мексика - соперник России по заключительному матчу группы на Кубке конфедераций-2017

В ходе жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани определился второй соперник сборной России, которая возглавила группу A. Им стала сборная Мексики. Команды встретятся в третьем матче группового раунда – 24 июня в Казани.
Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!
СССР/Россия – Мексика. История противостояния
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
28.05.1967
|
ТМ
|
Ленинград
|
2:0
|
03.03.1968
|
ТМ
|
Мехико
|
0:0
|
07.03.1968
|
ТМ
|
Леон
|
1:1
|
10.03.1968
|
ТМ
|
Мехико
|
0:0
|
26.02.1970
|
ТМ
|
Мехико
|
0:0
|
31.05.1970
|
ЧМ
|
Мехико
|
0:0
|
17.02.1971
|
ТМ
|
Гвадалахара
|
0:0
|
19.02.1971
|
ТМ
|
Мехико
|
0:0
|
19.08.1984
|
ТМ
|
Ленинград
|
3:0
|
19.02.1986
|
ТМ
|
Мехико
|
0:1
|
16.08.1992
|
ТМ
|
Москва
|
2:0
|
02.02.1994
|
ТМ
|
Окленд
|
4:1
|
12 матчей, +4=7-1, мячи 12-3