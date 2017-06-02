Мексика перед Кубком конфедераций обыграла Ирландию

Сборная Мексики в рамках подготовки к Кубку конфедераций обыграла в товарищеском матче Ирландию - 3:1. Поединок состоялся в Нью-Джерси. В составе хозяев голы забили Хесус Корона, Рауль Хименес и Карлос Вела. Гол престижа на счету Стивена Глисона.

Отметим, свой следующий поединок мексиканцы проведу 8 июня против Гондураса в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. 18 июня Мексика сыграет с Португалией на Кубке конфедераций. Также в группе команда встретится с Россией и Новой Зеландией.

Товарищеский матч

Мексика - Ирландия - 3:1 (2:0)

Голы: Корона, 16 (1:0). Хименес, 25 - с пенальти (2:0). Вела, 54 (3:0). Глисон, 76 (3:1).

Мексика: Кота, Морено (Лаюн, 46), Рейес, Сальседо (Аланис, 46), Хонатан дос Сантос (Акино, 58), Эррера (Перальта, 46), Эрнандес, Вела (Маркес, 68), Хименес, Корона (Пинеда, 58), Гальярдо.

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Кио, Кристи (Браун, 73), Иган (Лонг, 64), Макклин, Хурихэйн (Хулахан, 64), О`Дауда, Хорган (Глисон, 73), Мерфи (О`Кейн, 64), Макголдрик.

Предупреждения: Сальседо, 21. Макклин, 24.

Судья: Анкел (США).

2 июня. Нью-Джерси. Стадион "MetLife Stadium".