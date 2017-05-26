Мексика надеется на хорошие поля на Кубке конфедераций

Сборная Мексики надеется, что качество футбольных полей в рамках предстоящего Кубка конфедераций в России будет соответствовать стандартам ФИФА. По словам главного тренера команды Хуана Карлоса Осорио, погода не должна помешать этому.

- Я был в России в прошлом ноябре, ознакомился с тренировочными полями и стадионами, где мы будем играть, - цитирует наставника "РИА Новости". - Они были не на 100 процентов готовы в тот момент, к тому же и температура будет не такая же (низкая), но, зная стандарты ФИФА, я уверен, что они будут готовы и у нас не будет жалоб на их качество.

Что касается соперников в группе, то это три очень разных стиля. Португалия – это тонкая выделка, с очень быстрыми крайними игроками, с одним из двух лучших футболистов планеты (я имею в виду Криштиану Роналду), с хорошей защитой и командой, которая, по словам их тренера Фернанду Сантуша, обновляется и, конечно, будет очень трудным соперником.

Сборная России? Она привычна к игре в непогоду и сильна в борьбе в воздухе.

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