18:16 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки встретился в Казани со студентами IT-лицея местного университета, которые продемонстрировали ему свои разработки. Одной из них стали роботы-футболисты. Медведев в шутку предложил заменить ими игроков сборной России.

– Я думаю, может, вместо нашей сборной роботов поставить? Ими никто не управляет, они запрограммированы, – приводит канал "Звезда" слова Медведева.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705251550-jhu8.htm

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (7)
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ALEX Spartacus

Отличная идея Дмитрий Анатольевич, только заменить надо не футболеров, а Правительство РФ и депутатов ГД РФ. Сколько денег бюджетных на з/п можно было бы экономить, хуже уверен не стало бы (потому как уже некуда))))

19:02

Петрович50

Медведева прекрасно заменит ЛЮБОЕ чучело...

19:00

rusfed 2.0

Обижаете Диму. Не всякая кухарка в айфонах разберется

19:00

stormtrooper501

А самого Диму можно любой кухаркой заменить, хуже не будет. Молчал бы уж.

18:32

SS-1525-Sergey

Димон, для начала нужно роботами в РФС всех заменить, там уже есть такие, которые со времён царя-батюшки в кресла приросли, в КДК обязательно, чтобы единые подходы и единые наказания выносили!

18:30

Джон....Сильвер

Давно пора

18:28

Svarjich

Робот Дима продвигает своих?

18:27