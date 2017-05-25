Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки встретился в Казани со студентами IT-лицея местного университета, которые продемонстрировали ему свои разработки. Одной из них стали роботы-футболисты. Медведев в шутку предложил заменить ими игроков сборной России.

– Я думаю, может, вместо нашей сборной роботов поставить? Ими никто не управляет, они запрограммированы, – приводит канал "Звезда" слова Медведева.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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