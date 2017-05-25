Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки встретился в Казани со студентами IT-лицея местного университета, которые продемонстрировали ему свои разработки. Одной из них стали роботы-футболисты. Медведев в шутку предложил заменить ими игроков сборной России.
– Я думаю, может, вместо нашей сборной роботов поставить? Ими никто не управляет, они запрограммированы, – приводит канал "Звезда" слова Медведева.
Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Дополнительная информация
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705251550-jhu8.htm
ALEX Spartacus
Отличная идея Дмитрий Анатольевич, только заменить надо не футболеров, а Правительство РФ и депутатов ГД РФ. Сколько денег бюджетных на з/п можно было бы экономить, хуже уверен не стало бы (потому как уже некуда))))
19:02
Петрович50
Медведева прекрасно заменит ЛЮБОЕ чучело...
19:00
rusfed 2.0
Обижаете Диму. Не всякая кухарка в айфонах разберется
19:00
stormtrooper501
А самого Диму можно любой кухаркой заменить, хуже не будет. Молчал бы уж.
18:32
SS-1525-Sergey
Димон, для начала нужно роботами в РФС всех заменить, там уже есть такие, которые со времён царя-батюшки в кресла приросли, в КДК обязательно, чтобы единые подходы и единые наказания выносили!
18:30
Джон....Сильвер
Давно пора
18:28
Svarjich
Робот Дима продвигает своих?
18:27