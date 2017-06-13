МЧС РФ готово обеспечить безопасность Кубка конфедераций-2017

Более 23 тысяч пожарных и спасателей обеспечат безопасность Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента оперативного управления МЧС России Анатолия Елизарова. По его словам, помимо 23 тысяч человек для обеспечения безопасности подготовлены 2 тысячи единиц техники и 66 единиц авиационной техники.

- Подготовка МЧС России к обеспечению безопасности Кубка конфедераций завершена, - цитирует ТАСС Елизарова. - Отработан весь комплекс организационных мероприятий. Организована система управления и взаимодействия в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Органы управления, силы и средства МЧС России к участию в обеспечении безопасности при проведении Кубка конфедераций готовы.

Управление группировкой пожарных и спасателей будет осуществляться оперативными штабами МЧС России, развернутыми на базе НЦУКСа и региональных ЦУКСов, а также непосредственно на стадионах.

Личный состав МЧС России, задействованный в обеспечении безопасности спортивных мероприятий, уже размещен в местах дислокации подразделений чрезвычайного ведомства. Кроме того, в составе оперативных групп и оперативно-дежурных смен НЦУКСов, ЦУКСов территориальных органов МЧС России будут дежурить студенты и курсанты вузов системы МЧС России, которые в совершенстве владеют иностранными языками.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Как купить билеты на Кубок конфедераций