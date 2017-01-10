Матс Хуммельс: "Я предпочел бы отдых выступлению на Кубке конфедераций-2017"

Защитник "Баварии" и сборной Германии Матс Хуммельс высказал мнение о том, что предпочел бы пропустить Кубок конфедераций-2017, так как этим летом хотел бы подольше отдохнуть. 28-летний игрок также добавил, что если Йоахим Лев потребует его участия в турнире, то он непременно будет играть.

– Я уже чувствую себя 33-летним футболистом, – приводит Bild слова Хуммельса. – Не отказался попасть в число тех игроков, которые не примут участия в розыгрыше Кубка конфедераций-2017. Я бы предпочел подольше отдохнуть этим летом. Однако если главный тренер национальной сборной потребует моего участия в турнире, я непременно буду играть.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи) с 17 июня по 2 июля.