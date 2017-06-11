Матчи России с Португалией и Мексикой покажет Первый канал

Матч группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии, который состоится 21 июня, покажет Первый канал, сообщает "Р-Спорт". Кроме того, Первый 24 июня будет транслировать поединок Мексика - Россиия.
Матч-открытие турнира между Россией и Новой Зеландией покажет "Матч ТВ". Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.
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Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
RW.irk
Это печально. Надеюсь какая-нибудь "Игра" или "Арена" будет параллельно транслировать
17:05