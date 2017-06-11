Матчи России с Португалией и Мексикой покажет Первый канал

Матч группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии, который состоится 21 июня, покажет Первый канал, сообщает "Р-Спорт". Кроме того, Первый 24 июня будет транслировать поединок Мексика - Россиия.

Матч-открытие турнира между Россией и Новой Зеландией покажет "Матч ТВ". Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России