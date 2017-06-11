16:10 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Матчи России с Португалией и Мексикой покажет Первый канал

1

Матч группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии, который состоится 21 июня, покажет Первый канал, сообщает "Р-Спорт". Кроме того, Первый 24 июня будет транслировать поединок Мексика - Россиия.

Матч-открытие турнира между Россией и Новой Зеландией покажет "Матч ТВ". Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России 

Опрос

Как сборная России выступит на Кубке конфедераций-2017?
голосовать

Дополнительная информация

http://kk2017.rsport.ru/kk2017/20170611/1121607218.html

1
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

RW.irk

Это печально. Надеюсь какая-нибудь "Игра" или "Арена" будет параллельно транслировать

17:05