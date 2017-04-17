Матчи Кубка конфедераций не будут показывать на улицах Москвы

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что матчи Кубка конфедераций на улицах города показывать не планируется. Он добавил, что во время чемпионата мира для болельщиков будет организован фестиваль.

- Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается, - цитирует Гуляева сайт столичной мэрии. - Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак".

Фанфест во время ЧМ расположится на Воробьевых горах, на площадке перед зданием МГУ имени М. В. Ломоносова, и вместит порядка 42 тысяч человек.