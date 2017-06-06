Мартон Эппель: "Один из защитников сборной России был похож на медведя"

Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель после товарищеского матча с Россией (0:3) отметил, что один из россиян был похож на медведя. 25-летний игрок отметился голом в свои ворота на 40-й минуте встречи.

- Я противостоял хорошей обороне, один из защитников был похож на русского медведя, - цитирует Blikk Эппеля. - У меня было не так много времени, чтобы принимать мяч, всегда кто-то опекал меня. Это был международный уровень обороны. Мяч в свои ворота? Это была неудачная ситуация, я не знаю, что сказать.

Трансляция матча Венгрия – Россия //

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