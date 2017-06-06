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Мартон Эппель: "Один из защитников сборной России был похож на медведя"

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Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель после товарищеского матча с Россией (0:3) отметил, что один из россиян был похож на медведя. 25-летний игрок отметился голом в свои ворота на 40-й минуте встречи.

- Я противостоял хорошей обороне, один из защитников был похож на русского медведя, - цитирует Blikk Эппеля. - У меня было не так много времени, чтобы принимать мяч, всегда кто-то опекал меня. Это был международный уровень обороны. Мяч в свои ворота? Это была неудачная ситуация, я не знаю, что сказать.

Трансляция матча Венгрия – Россия //
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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

Еще один эропеоид - медведь везде мерещится. Наверно мельдония нажрался перед матчем.

11:28

kolan

Молодец, Эппель. Задача нападающего - забивать голы , и ты справился) А медведь - так он просто грузин, не бойся. У них развита повышенная волосатость (атавизм, верно?)

11:16