Маршруты для маломобильных создадут около "Лужников" и "Открытие Арены" к ЧМ-2018

Временные маршрутные сети для маломобильных граждан введут в Москве на 25 улицах вблизи "Открытие Арены" и "Лужников" на время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом сообщил руководитель московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. По его словам, это необходимо, чтобы максимально "развести" такого гражданина с идущей толпой болельщиков и создать для него максимально безопасные и комфортные условия передвижения.

– Мы проектируем маршруты для маломобильных групп граждан, мы обязаны это обеспечить, они должны иметь возможность добраться от транспорта до, собственно, точки притяжения, – цитирует "Р-Спорт" Юрьева.