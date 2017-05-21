Мариу Фернандес перенесет операцию в Бразилии

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес вечером после встречи 30-го тура чемпионата России с "Анжи" (4:0) вылетит в Бразилию, где ему предстоит перенести операцию в связи с травмой носа, информирует официальный сайт красно-синих.

В среду в игре 29-го тура премьер-лиги против "Рубина" (2:0) у 26-летнего игрока случился рецидив старой травмы носа во время одного из столкновений с соперником

Операция состоится в Сан-Паулу в четверг, 25 мая. О ее результатах клуб сообщит дополнительно.

Сразу после игры генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Мариу Фернандес, включенный в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017, не сыграет на турнире.

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