 Мариу Фернандес перенесет операцию в Бразилии. ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:56 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Мариу Фернандес перенесет операцию в Бразилии

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес вечером после встречи 30-го тура чемпионата России с "Анжи" (4:0) вылетит в Бразилию, где ему предстоит перенести операцию в связи с травмой носа, информирует официальный сайт красно-синих. 

В среду в игре 29-го тура премьер-лиги против "Рубина" (2:0) у 26-летнего игрока случился рецидив старой травмы носа во время одного из столкновений с соперником  

Операция состоится в Сан-Паулу в четверг, 25 мая. О ее результатах клуб сообщит дополнительно.

Сразу после игры генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Мариу Фернандес, включенный в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017, не сыграет на турнире. 

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-perenesyet-operatsiyu/

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