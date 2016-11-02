16:52 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Малахов и Чурикова - ведущие церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017

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Ведущими церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 станут известные телеведущие Яна Чурикова и Андрей Малахов, сообщает пресс-служба турнира.

В рамках красочного шоу, которое пройдет в Казани 26 ноября, определится финальное расписание турнира, а России и четырем городам-организаторам – Казани, Москве, Санкт-Петербургу и Сочи – будет уделено особое внимание.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В нем примут участие сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и победитель Кубка африканских наций-2017. В результате жеребьевки все участники будут разбиты на две группы по четыре команды в каждой. Две лучшие команды выйдут в полуфиналы, которые пройдут в Казани и Сочи, а финал примет у себя Санкт-Петербург.

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