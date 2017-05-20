Малафеев попросил у губернатора "помощь админресурса" в матче со звездами ФИФА

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев принял участие в открытии парка Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Голкипер сыграет в составе звезд России в товарищеском матче на мини-футбольном поле против звезд ФИФА. За россиян сыграют также Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников и Владислав Радимов. За звезд ФИФА на поле выйут бразилец Роналдиньо, француз Марсель Десайи, австралиец Харри Кьюэлл, нигериец Джей-Джей Окоча, португалец Витор Байя и аргентинец Пабло Аймар.

- Я не играл с 15 мая прошлого года, тогда это был мой последний матч, и я ушел и спорта. Надеюсь, моему бывшему тренеру не придется краснеть, - цитирует ТАСС Малафеева. Голкипер пригласил губернатора Санкт-Петебурга Георгия Полтавченко посетить игру и в шутку добавил: "Георгий Сергеевич, нам нужен административный ресурс". Градоначальник выразил уверенность, что Россия победит и своими силами.

Парк Кубка конфедераций будет действовать в Санкт-Петербурге 20 и 21 мая. Сам турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и финал.

Кубок конфедераций-2017. Календарь турнира // Билеты на Кубок конфедераций-2017