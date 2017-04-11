Максим Митрофанов: "Нет сомнений, что стадион на Крестовском будет готов к Кубку конфедераций"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявил, что не сомневается в готовности стадиона на Крестовском острове к предстоящему Кубку конфедераций. Он отметил, что питерский клуб намерен провести матч 24-го тура чемпионата России против "Урала" на новой арене.

– Нет сомнений, что несмотря на все трудности мы с городом совместными усилиями подготовим стадион и газон к Кубку конфедераций, – сказал Митрофанов. – Что касается "Зенита", то 22 апреля мы играем на арене "Санкт-Петербург" с "Уралом". Начало в 14.00. (Сергей ЦИММЕРМАН)