Максим Канунников: "В плане дисциплины в сборной все строго"

Нападающий сборной России и "Рубина" Максим Канунников заверил, что перед стартом Кубка конфедераций-2017 в команде нет места страху, передают корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Ярослав СУСОВ. Сегодня национальная команда провела тренировку на стадионе "Торпедо".

– Волнения никакого нет, – сказал Канунников. – Мы готовы хорошо и морально, и физически. В плане дисциплины у нас все строго. Потому что относились к контрольным матчам как к официальным. Настраивались всегда только на победу. И на турнире хотим показать все, на что способны!

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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