Максим Деменко: "Не исключено, что в сборную вернутся Березуцкие и Игнашевич"

В преддверии жеребьевки Кубка конфедераций бывший полузащитник сборной России Максим Деменко рассказал, какие соперники были бы полезны для россиян и кто из игроков мог бы сыграть на турнире. Жеребьевка пройдет в Казани 26 ноября.

– В сборной пока продолжается ротация. А ближе к чемпионату мира Черчесов создаст боеспособную, интересную команду.

Думаю, что за национальную команду будут выступать Шатов, Дзагоев, Дзюба, Смольников. Сильно прибавил и продолжает прибавлять Глушаков. Мариу Фернандес может сыграть, так как получил гражданство. Из молодых игроков мне нравится Зобнин. Он перспективный и талантливый.

- Не исключено, что в сборную вернутся Березуцкие и Игнашевич.

Я сторонник того, чтобы поддерживать опытных футболистов. Они уже помогли команде когда-то и могут помочь снова. Ни Роман Павлюченко, ни Александр Кержаков в качестве игры не потеряли и картины в сборной бы точно не испортили.

Что касается соперника на Кубке конфедераций, думаю, для футболистов не имеет особого значения, с кем сражаться. Все команды по-своему сильны. А как болельщику было бы интересно увидеть матч россиян с чилийцами или португальцами. (Любовь КОНЯЕВА)