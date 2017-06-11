Лучшие против Чили: Глушаков и армейцы

Лидером сборной России в товарищеском матче против Чили (1:1) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Дениса Глушакова. За полузащитника "Спартака" отдали свои голоса 4438 человек из 13 559 (32,7 %).

Вторым, по оценкам болельщиков, стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (18,3 %). Далее расположились его одноклубники: Александр Головин (14,4 %) и Виктор Васин (13,2 %), ставший автором ответного гола россиян. За форварда "Краснодара" Федора Смолова проголосовали 5,7 % читателей, а за зенитовца Игоря Смольникова – 2,9 %.

После четырех матчей, сыгранных в 2017 году, в общем зачете по-прежнему лидирует Акинфеев – у него 17 баллов. У Глушакова – 12, у Головина – 11, у Смолова – 8, у Самедова – 7. За ними идут: Бухаров и Зобнин (по 6), Жирков и Миранчук (по 4), Кутепов и Васин (по 3), Джикия, Ерохин и Смольников (по 1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)